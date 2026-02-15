Medford comienza a palpitar el clásico: "Nunca me he enfrentado a mi gran amigo (Óscar Ramírez)"

El entrenador de Saprissa, Hernán Medford, analizó el triunfo 0-1 ante Liberia en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Estas fueron las declaraciones de Medford:

Análisis: Al final el gol a la hora que llegue no es importante, se gana al primer minuto o al final, lo importante es ganar, al final el triunfo es lo que cuesta. Fue un partido muy táctico, hicimos un sistema espejo.

Molesto con la hora del partido: Jugar a estas horas no está bien, ni al equipo local nos sirve, ni a nosotros, si la Unafut o ustedes como periodistas, quieren mejorar el fútbol, deben saberlo. Entiendan, a las 3 p. m. no se puede jugar fútbol, entiendan. Cuándo vas a ver un partido intenso a las 3 p. m. en Liberia, ojalá eso se mejore, no se puede jugar más a las 3 p. m. en Liberia o en cualquier lugar que haga este calor, es antifútbol.

Críticas: Hay un periodista de Tigo que dice que yo en las conferencias que no hablo de fútbol, pero quieren minimizar 20 años de carrera señores, uno no es dueño de la verdad, ni yo tengo la razón ni ustedes, a nivel de fútbol, pero decir que yo no hablo de fútbol...

Preparación física del equipo: No hemos tenido una semana larga y bonita por lo que viene, la parte física, un jugador de 35 años corriendo los 90 minutos nos indica que están bien físicamente, hay un buen trabajo de Marcelo.

Clásico: Nosotros contra Alajuelense no habíamos hablado nada porque teníamos a un rival como Liberia hoy. Ahora sí hay que preocuparnos por Alajuelense, se viene un partido bonito, un equipo Saprissa que viene bien en los últimos partidos, me gusta, aparte que para que los que tienen estadísticas, yo nunca me he enfrentado a mi gran amigo, creo que será historia, habrá que preparar bien el partido porque ya sé cómo es ese cabrón.

Torneo: Es aprovechar el micrófono, ojalá que el próximo torneo sea de 12 equipos.