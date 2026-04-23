Medford celebra goleada, pero advierte: "A Puntarenas vamos a ir con todo"

El técnico Hernán Medford no se conforma. Pese a la contundente victoria 5-0 sobre Guadalupe FC en la penúltima jornada, el estratega dejó claro que su equipo irá con máxima intensidad en el cierre del torneo ante Puntarenas FC, con el objetivo de asegurar el segundo lugar de la tabla.

“A Puntarenas vamos a ir con todo, tenemos que asegurar ese segundo lugar, es importante para cerrar las semifinales en casa”, afirmó el entrenador, destacando la relevancia de obtener ventaja de localía en la siguiente fase.

Sobre la amplia victoria ante Guadalupe, Medford valoró el rendimiento de su equipo, especialmente en la definición frente al arco rival. “La sensación es que estamos cerrando bien. Hoy fuimos más contundentes, eso nos da confianza para las semifinales”, comentó.

El timonel también resaltó la profundidad del plantel y la respuesta de los jugadores que ingresan desde el banquillo.

“Los muchachos han entendido la estrategia, algo positivo es que los jugadores que entran de cambio lo hacen bien, no se nota la diferencia en el equipo, tenemos una muy buena competencia, todo el equipo está comprometido”, señaló.

Finalmente, Medford hizo énfasis en un aspecto clave que ha marcado el rendimiento del equipo a lo largo del torneo: la eficacia.

“El problema es cuando no se generan opciones, nosotros siempre las hemos tenido, en algunos partidos nos ha faltado contundencia, es parte del fútbol; en este caso fuimos efectivos y ganamos bastante bien”, concluyó.

Con la clasificación ya asegurada, el equipo apunta ahora a cerrar la fase regular con autoridad y llegar en óptimas condiciones a las semifinales.



