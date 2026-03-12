Medford anticipa duelo intenso ante Cartaginés: "Queremos ratificar el puesto y buscar más"

El técnico del Saprissa, Hernán Medford, aseguró que su equipo está motivado y preparado para afrontar el compromiso de este domingo ante el Cartaginés, en un partido que considera clave en la lucha por el primer lugar del Clausura 2026.

El estratega morado explicó que la semana de trabajo fue fundamental para analizar al rival y ajustar detalles tácticos, de cara a un encuentro que prevé complicado por el nivel que ha mostrado el conjunto brumoso.

“Esta semana me ha servido para analizar cosas y obviamente al analizar el equipo rival que tenemos enfrente, que es Cartaginés, es un buen equipo, juega en su casa y nos estamos peleando una posición. El equipo está bien, está motivado. Será un partido bonito, con estadio lleno y un ambiente interesante”, señaló el técnico.

Medford reconoció que ambos clubes pelean posiciones importantes en la clasificación, por lo que el resultado podría tener un impacto directo en la tabla.

“Vamos contra un equipo que viene de ganar su último partido y que está ahí peleando en la clasificación. Nosotros también, pero para ratificar el puesto que tenemos hay que ganar el domingo”, afirmó.

El entrenador incluso dejó abierta la posibilidad de pelear el liderato, dependiendo de otros resultados, aunque recalcó que primero deben enfocarse en sumar de a tres en Cartago.

“Si se pudiera dar algo con el equipo que está en primer lugar, y nosotros sumamos, ¿por qué no buscar ese primer puesto?, pero primero tenemos que ir a ganar a Cartago, que no es nada fácil”, agregó.

Novedades con Vega y Guzmán.

En cuanto al parte médico del plantel, el técnico confirmó avances en la recuperación de dos futbolistas importantes.

El extremo Deyver Vega ya se reincorporó a los entrenamientos con el equipo, mientras que el mediocampista David Guzmán continúa su proceso de recuperación de forma progresiva.

“Deyver Vega ya está entrenando con el equipo. Lo de Guzmán va poco a poco, pero es importante sumar jugadores porque hemos tenido algunos lesionados y además se viene el Torneo de Copa”, explicó Medford.

El entrenador también destacó que durante la semana el cuerpo técnico se enfocó en analizar el funcionamiento del Cartaginés, con el objetivo de neutralizar sus fortalezas.

“Es un equipo que está peleando y que está en una muy buena posición en la clasificación. Hemos estudiado su estrategia y su forma de jugar para contrarrestar sus virtudes y atacar sus falencias”, comentó.

Finalmente, Medford celebró que el encuentro se dispute en un ambiente de estadio lleno, algo que considera positivo para el espectáculo.

“Va a ser un partido muy interesante, con un bonito ambiente. Creo que Cartago se merece que su afición llene el estadio, y aunque sea de visita, a nosotros y a los jugadores también nos gusta ver estadios llenos”, concluyó.