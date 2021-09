Mauricio Wright sobre Celso: "Si no quiso estar en Saprissa es un tema de él"

Aunque Saprissa contempló la llegada de Celso Borges para esta temporada, el volante se inclinó por la oferta del archirrival y terminó como refuerzo de Alajuelense.



Este fue uno de los temas abordados este miércoles en conferencia de prensa por parte del técnico morado, Mauricio Wright, quien señala que todo jugador tiene la posibilidad de elegir lo que considere que le convenga.

“Es una decisión del jugador, si no quiso estar en Saprissa es un tema de él y eso lo respeto, ahí no me meto, no puedo decirle a ningún jugador dónde elegir o dónde escoger, cada uno tiene su mentalidad y busca lo que quiere”, expresó.

El estratega se siente satisfecho por las seis contrataciones realizadas para afrontar la temporada y señala que todos han podido sumar al plantel, aunque añade que “en el fútbol no hay perfección”.

“Han tratado de hacer las cosas de la mejor manera, aunque se debe reconocer que todos nos equivocamos, empezando por mi persona”, dijo.

​Los morados se encuentran en Guatemala donde este jueves arrancarán la Liga Concacaf enfrentando al campeón chapín: Santa Lucía.

El estratega confía en revertir los malos resultados que arrastra del campeonato nacional.

“Esperamos en el torneo nacional y en este torneo internacional que iniciamos mostrar realmente el poderío que tenemos, ver si estamos a la altura”, dijo sobre el duelo por Concacaf.

Este partido arrancará a las 6 p. m. en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala.