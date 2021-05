Mauricio Wright: "Ni cerquita he estado de llegar a los golpes"

El técnico del Deportivo Saprissa, Mauricio Wright, desmintió categóricamente algún enfrentamiento con jugadores tras la derrota de este jueves ante San Carlos.



Según Wright, su forma de liderar en el camerino se basa en el respeto y asegura que el plantel está plenamente enfocado en las semifinales ante Alajuelense.

“En estos tiempos de tecnología donde las noticias falsas vuelan, hago esta aclaración porque a lo largo de mi carrera deportiva he sido una persona de respeto (…)

“Yo no negocio cosas, no soy permisivo y cuando hay cosas que no me gustan se toman las decisiones que se tengan que tomar, pero sin necesidad de llegar a los golpes, ni cerquita he estado de llegar a los golpes. A Saprissa yo vine a sumar para el esfuerzo de la institución”, señaló el estratega en conferencia de prensa este viernes.

Lea también Deportivo Saprissa Saprissa desmiente altercado en su camerino entre técnico y jugadores Además, indicaron que las ausencias de Christian Bolaños y Mariano Torres no fueron por diferencias con el cuerpo técnico.

​El estratega agrega que las especulaciones siempre generan noticia y morbo, pero no comprende la intención de algunas personas de desestabilizar al equipo en estas instancias.

“Estamos bien, estamos trabajando y conscientes de la tarea que tenemos por delante. No soy una persona de chismes, no ando inventando historias y a la gente que hace esto ojalá que Dios les dé paz interna, que los ilumine para que dejen de inventar tanto. Conozco lo que es la línea de respeto y la mantengo con mis jugadores”, añadió.