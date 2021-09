Mauricio Wright: "Hoy golpeamos en momentos importantes"

El técnico Mauricio Wright se mostró más tranquilo y contento con lo que mostró el Saprissa en el triunfo 0-2 ante Santa Lucía Cotzumalguapa de Guatemala en la Liga Concacaf.

A criterio de Wright, el equipo mejoró en la cara que presentó en los anteriores cuatro partidos donde no consiguió la victoria.

“Me siento tranquilo y contento con lo que desarrollaron. Hoy sí hicimos los ajustes que en el juego anterior no lo habíamos conseguido, pero hoy tuvimos el control del juego en buena medida, los muchachos se emplearon bien y sacaron la tarea después de un esfuerzo específico importante y ahora pensar en lo que viene”, indicó el técnico en conferencia de prensa.

Lea también Deportivo Saprissa Saprissa vuelve al triunfo con un solvente 0-2 ante Santa Lucía en Concacaf Los morados consiguieron una buena ventaja en su debut en Liga Concacaf gracias a dos goles en táctica fija.

Consultado sobre si le sorprende la cuota goleadora de su defensor Kendall Waston quien llegó a cuatro tantos en la temporada igualando a Jimmy Marín como goleador, el técnico indicó que él sabe en carne propia lo que fue eso.

“Yo fui defensa goleador, así que no me sorprende que él este anotando y sea el muchacho el que nos esté aportando los goles, espero que no sea solo esta vez y que siga presentándose en más ocasiones”, explicó Wright.

Para el técnico, el resultado no es reflejo de que una liga sea superior a otra, pese a que se enfrentaban los campeones de Guatemala y Costa Rica.

“No soy quién para comparar las ligas, las comparaciones no son buenas, cada quién tiene su liga y su campeón, salimos a la cancha a hacer nuestro juego y pudimos controlar el partido y es solo un resultado y la liga guatemalteca sigue siendo buena sin importar el resultado”, indicó.

Finalmente, Wright aseguró que ahora en el certamen irán paso a paso sin menospreciar a ningún otro rival del área.

“Hay que ir paso a paso, partido a partido y situación a situación, nosotros hoy golpeamos en momentos importantes y creo que nos vamos tranquilos con lo que se hizo, con lo que hicimos acá no alcanza, pero a nivel interno seguiremos pidiendo algunas cosas a los muchachos para seguir con las mejorías y pues no somos más que nadie”, concluyó.

Saprissa enfrentará el duelo de vuelta ante Santa Lucía el próximo jueves 30 de setiembre a las 8 p. m.