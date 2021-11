Mauricio Wright: "En Saprissa nos sentimos mal con la eliminación"

Con un mal sabor de boca y mucha tristeza, así describió el técnico del Saprissa, Mauricio Wright, la sensación que dejó en el camerino morado la eliminación de Liga Concacaf a manos del Comunicaciones de Guatemala.

Saprissa cayó 1-2 ante los Cremas y se despidió de los cuartos de final del certamen.

“Creo que indudablemente nos sentimos tristes y mal por la eliminación, hicimos un partido bastante parejo en acciones, no así en esa última acción donde consiguen el segundo gol

“En Saprissa nos sentimos mal con lo que aconteció esta noche, pero el rival también juega y ellos supieron aprovechar”, mencionó el estratega en conferencia de prensa post el juego.

Wright explicó que no se sienten a gusto sabiendo que eran el último chance del fútbol costarricense en tener un representante en las semifinales de la Liga Concacaf.

“No nos sentimos a gusto con lo que pasó. Nos saca bien el equipo local y no tuvimos la respuesta de encontrar una segunda anotación, tenemos que hacer consciencia de que no nos alcanzó con lo que hicimos y ahora hablaremos con el grupo y los muchachos de cara a lo que sigue”, añadió.

Además, explicó que no cree que el hecho de que varios futbolistas finalicen su contrato al final de temporada llegara a afectar las acciones de sus dirigidos.

“El tema contractual no debería afectar, más bien es impulsar a los muchachos, soy un profesional y voy a trabajar hasta el día que me toque acá, yo no pienso en eso.

“Fue un desajuste y nos convierten, no hicimos un partido de muchos errores y fallamos en una situación puntual y ahí ellos consiguieron la anotación”, concluyó.

Saprissa sumó su cuarto partido sin ganar entre el campeonato nacional y la Liga Concacaf.

Pese a la eliminación en cuartos de final, los morados están clasificados para la próxima edición de la Liga de Campeones de Concacaf al entrar como uno de los mejores seis equipos del certamen.