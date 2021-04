Mauricio Wright: "El reto acá en Saprissa es muy grande"

Mano dura no, pero sí es de hablar de forma directa con el camerino. Así se describió Mauricio Wright en su primera intervención como nuevo técnico del Saprissa para lo que resta de la campaña.

Wright fue claro que el reto acá es muy grande, pero sin importar las circunstancias llegar al plantel morado es una gran bendición, pese a que solo tenga contrato hasta el final de la actual campaña.

“Estoy con un contrato hasta donde lleguemos. Ojalá podamos extender y cumplamos con el objetivo de clasificar, no solo por mi objetivo, sino por el del equipo que es lo principal pues cada paso iremos avanzando para poder estar ahí en zona de clasificación y nos faltan tres juegos complicados.

“Yo siento que el reto acá es grande. Saprissa será siempre un reto grande y lo pude superar a nivel de jugador cuando cumplí las expectativas de la afición y eso todavía te lo agradecen”, indicó el estratega quien destacara como defensor en los 90’s con el equipo morado.

El tercer técnico morado en la actual campaña aseguró que se encontró un camerino “bastante golpeado” por los resultados anteriores, pero el triunfo a mitad de semana ante Limón FC fue vital para revitalizar el ánimo.

“El aspecto mental en un equipo como Saprissa siempre es fundamental y sus jugadores tienen que ser muy fuertes para salir adelante y triunfar con nuestra afición.

“Ganar nos ayudó a quitarnos muchos fantasmas que teníamos, la victoria da un poco de calma y esa victoria de visitante fue bastante reconfortante para nosotros”, explicó Wright.

“Para mí era indiferente si iba de técnico como número uno o como asistente con el profe Marco (Herrera) al lado. Con él me entiendo bastante bien ya hemos trabajado anteriormente en otros clubes, así que no le puse mucha mente a eso, lo que si le dijo es que casi no disfruté el nombramiento pues todo fue rápido y cuando nos vimos ya estábamos en Guápiles”, mencionó.

Finalmente, habló de lo que quiere ver en su equipo y su forma de trabajo con los futbolistas y habló de realizar una adecuada mezcla entre jugadores jóvenes con los de experiencia pues a su criterio “ningún equipo gana solo con jóvenes y ninguno gana solo con veteranos”.

“No soy permisivo. Al jugador hay que hablarle frontal directo, y él sabe lo que debe hacer en el terreno de juego y es solo de tratar de guiarlos y buscar los mejores jugadores.

“Con los jóvenes esto tiene que ser mezclado, que los jóvenes se vayan adaptando y que los de experiencia le aconsejen dentro del terreno de juego y la idea es mantener esto hasta el final”, concluyó.

Saprissa enfrentará prácticamente una final por la clasificación este domingo ante el Herediano.