Mauricio Wright: "Avanzó el equipo que mejor hizo las cosas"

El técnico del Saprissa, Mauricio Wright se mostró contento con la clasificación a la final, pues a su criterio, pese a lo parejo de la serie, avanzó el equipo “que mejor hizo las cosas”.

“No fue fácil, nos costó la clasificación y esta fase fue durísima con Alajuelense y bueno acá hay cosas que a mí no me suben el pedestal, yo estoy tranquilo y ya hay muchas cosas que he vivido

Lea también Liga Deportiva Alajuelense Saprissa liquida a Alajuelense tras un caótico clásico y llega a la final Los morados empataron 2-2 en el Morera Soto y eliminan al súper líder Alajuelense con un global 6-5 en un arbitraje bochornoso.

“Estamos tratando que el equipo recupere su poder futbolístico, su entusiasmo, su pasión por luchar. Estos dos partidos fueron partidazos y avanzó el mejor equipo a mi gusto”, indicó Wright.

El estratega también reconoció que el formato del torneo es injusto, pues Alajuelense merecía ser campeón por la diferencia que sacó.

“Esto es otro torneo aparte. Este formato es injusto y lo sostengo, si hablamos de honestidad deportiva Alajuelense debería ser campeón pues arrasaron, pero el formato permite una posibilidad, pero así es esto y logramos ganar la primera llave y esperamos conseguir este paso a la final”, añadió.

Wright evitó hablar del pésimo arbitraje de Henry Bejarano y solo atinó a decir “ya ustedes lo vieron”.

Además, mencionó que su equipo a partir de ahora no toma ese rol de favorito.

“Favoritos no. Tenemos que seguir manteniendo el perfil bajo y no hemos sido el equipo contundente que hemos sido siempre, pero no me considero favorito, pese a que esto no signifique que no voy a luchar por el título”, explicó.

Ahora Saprissa enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Santos y el Herediano que se decidirá este jueves.