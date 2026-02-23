Más allá de la victoria, Medford festejó algo más en el clásico nacional

El técnico Hernán Medford alcanzó este fin de semana una cifra histórica al llegar a los 200 partidos dirigidos con Saprissa, justo después de celebrar una victoria en el clásico nacional, un resultado que vuelve a poner en alto su legado vestido de morado.

El estratega sumó este nuevo hito en su trayectoria al frente del Saprissa, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del club, pese a sus años de ausencia.

Según datos de Daniel Calderón de Teletica Deportes, en la Primera División, Medford dirigió 157 partidos, con un saldo de 91 victorias, 45 empates y apenas 21 derrotas, para un destacado 67% de rendimiento. Cifras que reflejan regularidad, competitividad y protagonismo constante en el torneo nacional.

A nivel internacional, el balance también es positivo. En 41 compromisos, el técnico acumuló 21 victorias, 9 empates y 11 derrotas, para un 58% de rendimiento, enfrentando a rivales de peso en el área de Concacaf.

En el Torneo de Copa, su efectividad es perfecta: 2 partidos dirigidos, ambos con victoria, para un 100% de rendimiento.

En términos generales, el balance de Medford con el conjunto tibaseño alcanza los 200 partidos, con 114 victorias, 54 empates y 32 derrotas, lo que se traduce en un sólido 65% de rendimiento global.

El palmarés del estratega con la institución morada es igualmente sobresaliente. Fue campeón nacional en las temporadas 2003-2004 y 2005-2006, conquistó la Copa Uncaf 2003, levantó la Copa de Campeones de Concacaf 2005 y firmó una histórica participación internacional al obtener el tercer lugar en el Mundial de Clubes 2005, consolidando una de las etapas más gloriosas del club.



**Datos estadísticos de Daniel Calderón, Teletica Deportes**



