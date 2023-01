Marvin Angulo se queda en Saprissa: "Pesó más el amor a este equipo"

Nunca me había pasado esto en todos los años en Saprissa, he estado estresado por todo lo que se decía en la prensa y mucha cosa que no es cierta, pero ya por dicha estoy muy contento de quedarme en Saprissa.

El espíritu mío es luchar y lo quiero hacer hasta el último día, me queda este último torneo y que sea lo que Dios quiera, estoy feliz de seguir en Saprissa, ya pasó toda la novela que si me iba o me quedaba, se dijo que hasta me había despedido del camerino y no era cierto. Vamos a seguir luchando por un puesto y ayudar a los compañeros y a pujar por ser bicampeones.