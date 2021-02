Marvin Angulo no se desvive por su gol 100 en Primera División

Pese a que se encuentra a muy poco de llegar a su gol 100 en la máxima categoría, el volante del Saprissa, Marvin Angulo, no se desvive por alcanzar esa cuota, más bien considera prioritario que el equipo siga por la senda del triunfo.

Incluso, Angulo prefiere seguir colaborando a que sus compañeros anoten, pues actualmente es el líder de asistencias del campeonato con cuatro, superando a otros futbolistas como Kennedy Rocha de Jicaral o el propio Marcel Hernández de Alajuelense.

“Estoy a punto de llegar a los 100 tantos, falta poco, pero la prioridad mía es que Saprissa siga ganando y si puedo contribuir con asistencias, creo que la función primordial mía, pero si me toca anotar y hacer los goles, pues bienvenido sea”, mencionó el futbolista.

Angulo cuenta con 93 tantos en el fútbol nacional, sin embargo, aún no anota en lo que va del Clausura 2021.

“Con Roy hemos ganado mucha confianza”

Por su parte, el volante aseguró que pese a no cambiar mucho de la parte táctica, con Roy Myers como nuevo estratega los resultados llegaron y eso mejoró la confianza del equipo.

“He ido mejorando poco a poco y con la idea de Roy hemos ganado mucha confianza y vamos ganando.

“Nos hemos sentido muy bien, Roy no viene a hacer un cambio drástico, pues no es buena idea, pero si viene a poner un poco más de orden, sobre todo en la parte defensiva y hacer un buen bloque para que no nos filtren pases entre líneas, eso es importante tener un equipo corto de atacar y defender”, añadió.

Angulo también analizó a su rival de este sábado, el Santos de Guápiles, precisamente en una cancha como la del Ebal Rodríguez que es siempre complicada para los morados.

“Santos es un gran equipo, pero está en una posición incómoda y eso lo hace muy difícil, así que vamos a cuidar muy bien los detalles para estos partidos.

“Ahora se entrena a un mejor, pues con estos resultados positivos nos da un plus extra y es importante para el entrenador y el camerino”, explicó.

Saprissa enfrentará al Santos de Guápiles este sábado a partir de las 7 p. m. en el Ebal Rodríguez.