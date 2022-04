Mariano Torres ya es un extranjero de época en Saprissa.

El volante Mariano Torres ya es un extranjero de época en el Deportivo Saprissa.

Torres anotó anoche ante Guanacasteca su gol número 41 y está a seis del histórico argentino Adrián Mahía.

Mariano Torres continúa escribiendo su historia con @SaprissaOficial y con su gol llegó a 41 tantos con la morada, quedando a solo 6 goles de Adrián Mahía y ser el argentino con más goles en la historia del #Saprissa

De momento también es el 4° mejor goleador extranjero del DS. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) April 7, 2022

"Mahía no estuvo el tiempo que he estuve yo, más bien yo tengo ventaja por la cantidad de años y aún no lo alcancé. No he tenido la oportunidad de conocerlo o hablar con él. Ojalá pueda alanzar ese récord, me gustaría mucho", comentó Torres a Teletica Radio.

Recientemente, el argentino renovó hasta el 2024 y se mostró ilusionado por poder mantenerse en la institución.

"Siempre me ha tratado muy bien, me siento muy feliz acá, si puedo alcanzar ese récord sería buenísimo, me encantaría, pero siempre priorizo lo grupal", añadió.

Eso sí, Mariano lamentó el momento que vive el equipo al ser sétimo en la tabla de posiciones.

"La vez pasada decía que no somos eficaces y cuando nos llegan nos meten los goles. Lo venimos trabajando, pero nos sigue pasando", añadió.

Sobre el trabajo del técnico Iñaki Alonso, Torres externó que tienen clara la idea del mediocampista.

"La idea la tenemos clara, plasmarlo en la cancha nos cuesta como en el juego ante Grecia. Entendemos que los resultados no se nos están dando", concluyó.