Mariano Torres vuelve a recibir la roja y sigue sumando partidos de sanción

Por expulsión o por sanción, Mariano Torres sigue perdiéndose partidos con el Saprissa.

Este viernes, en la Recopa ante Herediano, el volante vio la tarjeta roja en la primera parte tras una fuerte entrada sobre Emerson Bravo, quien tuvo que abandonar la cancha lesionado luego de la plancha que sufrió.

Esto significa que Torres no estaría en los siguientes dos juegos de los tibaseños en el inicio del Apertura 2026.

De confirmarse el castigo, serían cinco partidos de sanción en siete posibles.

Recordemos que, en el Clausura, Torres fue sancionado después del choque ante Puntarenas en la última fecha de la fase regular. No estuvo disponible en la semifinal ante Liberia ni en el primer duelo con los rojiamarillos en la final.

Regresó para la vuelta, los florenses levantaron la copa y este viernes no terminó el partido. Para iniciar el certamen de Primera División, Saprissa tiene como rivales a Pérez Zeledón y San Carlos.

Tras el encuentro, Jafet Soto, presidente rojiamarillo, mostró su molestia con Torres, quien se tomó algunos minutos para salir del terreno de juego tras recibir la tarjeta roja.

“Con esa entrada criminal por parte de Mariano, creo que el árbitro hizo lo que tenía que hacer. Pero después quedarse porque no le da la gana salir de la cancha... O sea, ¿qué se cree ese muchacho? Honestamente, no sé qué se cree. Nada más es un jugador más que va a pasar”, dijo Soto.



