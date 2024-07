Mariano Torres: “Trato de disfrutar cada final como si fuera la última”

Mariano Torres todavía no ve el final de la escalera, más bien va escalón a escalón y disfruta cada partido como si fuera el último, más si en ellos hay un título de por medio.

El futbolista de 37 años, quien en algún momento anunció que pensaría en su futuro una vez llegar a la 40. Ahora, con este cetro en la bolsa, el argentino asegura disfrutar cada final sin prestar atención a su futuro.

“Me siento bien, muy contento y feliz y con la emoción de poder disputar una final y un clásico más. A medida que vayamos sumando minutos y partidos nos sentiremos mejor. Trato de vivir las finales como si fueran las últimas, pues no sé cuál será la última, porque no sé cuantas más me tocarán jugar”, mencionó en la previa de la Recopa.

A diferencia de la Supercopa, donde criticó el hecho de jugar ante Herediano, cuando Saprissa había ganado los últimos cuatro torneos locales, el argentino defendió que ahora al menos se medirán a Alajuelense, club que sí ganó el Torneo de Copa.

​Además, indicó que cada una de estas copas deberían disputarse en una fecha completamente distinta.

“Todos los torneos oficiales son importantes, yo les doy valor. Después, hay que buscarles sentido y fechas, pero me parecen fundamentales y Saprissa siempre tiene la presión de competir hasta el final, es una obligación, lo tomo con seriedad”, explicó.

Finalmente, Torres expresó su criterio sobre una eventual implementación del VAR en algún momento en lo que resta del 2024.

“Siempre habrá jugadas de interpretación y uno puede estar o no de acuerdo, pero siempre lo manejan seres humanos y esperemos que haya menos errores”, aseveró.

Saprissa y Alajuelense disputarán el primer clásico de la temporada este miércoles a las 8 p.m. en el Estadio Nacional por la Recopa. Los morados llegan como tetracampeones nacionales, mientras que la Liga llega como ganador del Torneo de Copa.