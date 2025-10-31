Mariano Torres tras renovación: "Me veo tratando de conseguir otro título"

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, renovó hasta junio 2026.

El club suministró declaraciones del volante y su sentir luego de estampar la firma.

Acá las declaraciones de Mariano:

Renovación: Primero felicidad, son muchos años, casi van a ser diez años y la verdad que muy feliz, muy contento de poder seguir en esta institución que me han dado mucho cariño, como siempre dije, desde el primer día que llegué y hasta el día de hoy no ha cambiado nada, entonces contento, feliz, igual mi familia está feliz de que podamos seguir un tiempo más y disfrutarlo, como digo siempre.

Sentimiento: No sabría explicártelo pero sí que es difícil, sí que es complicado y sobre todo en una institución tan grande como esta, pero yo lo veo como… lo que trato siempre, siempre digo lo mismo, lo que trato es de devolverle un poco a la gente, a la institución dentro de la cancha con esfuerzo, con dedicación, con pasión obviamente y de rendir, porque al final esto es de rendimiento y si no rendís y sobre todo en un equipo tan grande es difícil poder continuar, pero bueno se ha generado algo muy lindo entre la institución y entre la gente y yo y que podemos seguir juntos un tiempo más.

Sin conformismo: Siempre lo digo que es no conformarse y es algo que hablamos siempre con los compañeros, no hay que conformarse en esta institución porque te exige cada partido, no importa si ganaste 5, 6, 7, 2 campeonatos, no importa lo que hayas ganado, lo importante es lo que viene y tenés que estar preparado y rendir y para eso obviamente hay que cuidarse, hay que hacer las cosas bien, hay que ser profesional para poder tener un buen rendimiento.



Rendir: A veces las cosas se dan y a veces no, pero lo importante es siempre estar a la altura de lo que conlleva estar en esta institución, entonces creo que la clave es no conformarse y que últimamente las cosas se dieron bien y eso no quiere decir que te asegura que vas a estar mucho tiempo más, esto es acá domingo a domingo, partido a partido y siempre tenés que estar a la altura y eso creo que es una de las claves que me ha llevado a mí a no relajarme nunca y a estar siempre al nivel que Saprissa pretende.

Futuro: Siempre trato de ver el futuro más cercano, nunca he pensado en objetivos tan largos en el fútbol porque es difícil de pensarlo, va cambiando mucho, pero el futuro de ahora me veo tratando de conseguir otro título, estamos muy cerca, estamos a dos meses de terminar este torneo y después seguir por los objetivos que se presenten, sea copa nacional, obviamente que internacionales no se va a dar a principio del próximo año porque lastimosamente no se dio, pero todo lo que sea campeonatos que enfrentemos es el objetivo inmediato, entonces por eso siempre vamos a ir.

Mensaje a la afición: Siempre digo lo mismo, que estoy agradecido, que me dan mucho cariño, que me lo demuestran en todos lados donde voy y sobre todo en la cancha cuando salimos a jugar, que de mi parte seguir dando el máximo para representarlo de la mejor manera y que los quiero mucho como le digo siempre y que muchas gracias por todo.

