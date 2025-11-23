Mariano Torres tiene un capítulo especial en la historia del fútbol de Costa Rica

El jugador del Deportivo Saprissa, el argentino Mariano Torres, entró esta noche en un capítulo muy especial en los libros de historia del fútbol de Costa Rica.

Mariano se convirtió en el extranjero con más partidos en el balompié nacional.

El argentino acumula 356 partidos y superó al brasileño Jorge "Flecha" Barbosa, quien se quedó con 355.

En la previa del partido, el técnico morado Vladimir Quesada indicó que el dato lo tomó por sorpresa y, segundos después, llenó de elogios al mediocampista extranjero.

"No lo sabía, me alegra mucho por Mariano, es un gran profesional, hay una muy buena relación con él y con otros muchos, es muy bueno saberlo", comentó Vladimir.

Además, el entrenador destacó que ya en el pasado ha brindado su punto de vista sobre lo que significa Torres para el saprissismo.

"Yo he dado mi opinión personal de lo que creo que es Mariano en nuestra institución y en el fútbol nacional y respetando opiniones de todos, yo lo creo así: Mariano, probablemente, es el mejor jugador que yo he visto en el Deportivo Saprissa y cuidado no en el fútbol nacional. Esto lo respalda, es un gran trabajador", añadió.

Por último, el estratega lamentó no haberlo visto con la camiseta de la Selección Nacional.

"Lamento que no haya jugado para nuestra selección, que nadie haya echo el esfuerzo de procurar esa oportunidad. Espero que haga un gran partido (contra Herediano)", concluyó.



