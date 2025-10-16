Mariano Torres sobre su golazo: “Tuve un poco de suerte de que entró”

El Deportivo Saprissa derrotó a San Carlos 0-2 y Mariano Torres anotó un golazo.

El argentino puso el tanto definitivo al rematar desde antes de media cancha.

“Vi al arquero que estaba adelantado antes y le pegué. Tuve un poco de suerte de que entró”, explicó el capitán morado.





Eso sí, Torres señaló que ha habido otros goles que le han gustado, aunque destacó que este entró en el ángulo del marco defendido por Alexandre Lezcano.

“A mí me gustan también los tiros libres”, añadió.

“El gol describe lo que ha sido Mariano durante su paso por el fútbol nacional”, indicó Vladimir Quesada.

“Estoy contento, sobre todo por el equipo, porque hizo un gran trabajo, porque ganamos un partido que lo buscamos en todo momento y se nos dio. Eso es lo más importante”, concluyó Torres.