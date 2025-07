Mariano Torres sin filtro: El capitán de Saprissa no dejó una sola duda en el aire

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, palpita el inicio de un torneo muy especial. Le restan seis meses de contrato y a sus 38 años no se anda por las ramas a la hora de contestar ninguna pregunta.

Conversó sobre todos los temas: su presente, recordó que sus inicios en el Monstruo fueron complejos y también un gol que tiene en la mira.













—¿Qué rasgos ve a este Saprissa actual?

Su historia tiene una filosofía de juego, de ir siempre al frente, agresivo, el técnico ha hecho mucho hincapié en eso. Esperemos que el primer partido, sé que no es fácil luego de una pretemporada tan larga, que se vea lo mejor.

—¿Cómo está su presente en Saprissa?

Mi caso contractual es hasta final de campeonato, no quiero pensar en más allá de este torneo porque voy día a día, quiero disfrutar cada campeonato. Aún no ha empezado el campeonato y ya estamos pensando en cuándo va a terminar.

—¿Al restarle seis meses de su contrato, algún otro club puede negociar con usted?

No, eso es imposible. Yo lo tengo claro, acá no juego con otra camiseta que no sea esta. Cuando el club y yo decidamos no jugar más, me iré a mi casa a disfrutar de mi familia y listo. No voy a jugar con otra camiseta acá, eso seguro.

—¿Es una decisión que va a tomar hasta diciembre o lo va a pensar desde ya?

Yo entiendo, por eso mismo entiendo tanto a la gente y sé la responsabilidad de tener esta camiseta, quiero jugar y estar bien, no quiero jugar por jugar o por estar en el club, eso lo tengo bien claro. Yo estoy acá porque sé que puedo ayudar, si no lo siento así, voy a decir hasta acá llegué y basta. Sé la responsabilidad y por eso quiero jugar de la mejor manera.



—¿Cuáles han sido sus momentos difíciles en Saprissa que nadie se ha enterado?



Todos los jugadores tenemos momentos difíciles y complicados en la carrera. Y no quiere decir que en este momento de mi carrera no tenga momentos complicados. De repente todos los días uno está más grande, ir a entrenar no es lo mismo que ir a entrenar con 20 años.



Uno tiene ese entusiasmo, pero también los dolores diría. Los dolores no son los mismos a los 38 años que a los 20 años. Ya que te aparecen dolores por todos lados uno tiene que empezar a cuidarse más, a la alimentación que sea perfecta y todas esas cosas.



Las lesiones obviamente son muy complicadas para el jugador de fútbol. Yo gracias a Dios no he tenido lesiones que requerían operación. Pero sí, tal vez un tiempo prolongado y obviamente que cuando estás afuera es muy feo.



Hay que estar fuerte, el jugador de fútbol y como toda persona tiene que ser muy fuerte mentalmente, sobre todo en los momentos difíciles para poder sobrepasar esas cosas complicadas y seguir saliendo adelante. Así que siempre hay momentos complicados que hay que saber llevarlos adelante.



—Mariano, ¿Se ve como entrenador o gerente deportivo a futuro? ¿O ninguna de las dos?



No, por el momento no veo nada. Por el momento me veo jugando, que es lo que más me gusta, lo que más me divierte, ayudando a mi equipo y el día de mañana disfrutar de mi familia y después ver si quiero hacer algo, si prepararme de la mejor manera. Lo mismo como jugador, no estar por estar, sino estar porque siento que puedo ayudar en algo.



—¿Por qué cayó usted también en Saprissa? Más allá de su rendimiento, más allá de su participación en cancha. ¿Por qué siente que usted sí lleva los valores de Saprissa?



No lo sé, trato de ser como soy, de ser Mariano fuera de la cancha y dentro de la cancha. No hago muchas cosas raras, trato de esforzarme al máximo y sé la responsabilidad y entiendo bien la responsabilidad que lleva vestir esta camisa. Creo que también me formé en un equipo muy grande como Boca y que tiene muchos valores.



Me han educado muy bien y siempre voy a estar agradecido, más allá de los valores que te da la familia. Pero un club como Boca te educa mucho y creo que aprendí mucho de eso. La verdad que caí acá, donde las cosas son muy parecidas con respecto a lo mediático, a lo que mueve Saprissa.



Me he sentido muy bien desde que llegué, pero obviamente que no es todo como hablábamos recién, color de rosa. Es un momento difícil que uno pasa, llegar extranjero y adaptarte y que las cosas salgan bien. No es tan fácil, a los primeros siempre cuesta, a algunos más, a otros menos.



A mí me ha costado también al principio, pero gracias a Dios las cosas salieron de buena forma.



—Mariano, Marcel Hernández decía que de los mejores extranjeros con los que él se ha enfrentado, jugado está usted y también Alex López. ¿Usted a quiénes considera que sean los mejores extranjeros que ha enfrentado acá en Costa Rica?



No sé, muchos, hay muchos que pasaron que son buenos extranjeros.



Obviamente que él ha marcado historia en Cartaginés, le ha ido muy bien en Costa Rica también. Hay muchos que han sido muy buenos, pero ahora decir nombres, tal vez quedo mal con otro, pero sí, hay varios que han jugado que son muy buenos.



—¿Y con quién le hubiera gustado jugar o compartir camerinos?



A mí me gustó en su momento cuando yo llegué a jugar con Fabricio Ronquetti, que quedamos de muy buenos amigos, me hubiese gustado disfrutar un poco más con él, porque tuvimos un año creo nada más juntos y sé que era un jugador esforzado, pero que tenía mucha calidad también y en los momentos que jugamos juntos disfrutamos, así que con él fue uno de los que disfruté jugar.



—¿El saprissismo espera su gol en el Morera Soto, lo tiene usted ahí como algo pendiente?



Sí, sí, claro, siempre lo he pensado, en el momento del partido no estoy como loco diciendo tengo que meter el gol, pero claro, se me ha dado siempre de local, es algo curioso, le he marcado bastantes goles y todos fueron de local, así que bueno, espero que en este torneo se pueda dar el gol de visita en la Liga.