Mariano Torres se queda seis meses más con el Saprissa

El Deportivo Saprissa anunció este viernes la renovación de contrato de Mariano Torres.

“Extenderá su vínculo con el club por un periodo adicional de seis meses”, detallaron desde Tibás.

El futuro del volante de 38 años había sido tema de conversación en el entorno morado durante los últimos meses, y con esta decisión se pone fin a las especulaciones.

“El Deportivo Saprissa celebra poder contar con su capitán por un torneo más y le desea el mayor de los éxitos en la búsqueda de su noveno título personal y el número 41 para el equipo más grande de Costa Rica”, añadieron.





El argentino juega con los morados desde 2016, y en su paso por La Cueva, Torres ha ganado ocho campeonatos nacionales.

“Mariano se ha ganado el cariño y respeto de la afición más exigente gracias a su profesionalismo, liderazgo y calidad futbolística”, concluyó el club.