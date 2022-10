Mariano Torres recuerda las primeras palabras que cruzó con Juan Carlos Rojas hace seis años

26 de octubre de 2022, 11:53 AM

El volante Mariano Torres recordó este miércoles la primera charla que tuvo con Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa.

Fue en el 2016, en La Cueva, donde nunca visualizó que se convertiría en el extranjero con más partidos en la era de Horizonte Morado.

El argentino podría llegar este mes de noviembre a cinco títulos nacionales.

“Me acuerdo, lo tengo bien presente. No estaba empapado en todo el fútbol de aquí, sabía que venía al equipo más grande, sabía que iba a pelear títulos. Me acuerdo que fue a mitad de año y me crucé al presidente Juan Carlos Rojas y le dije que espero que estemos festejando a final de torneo y salimos campeones en diciembre. Ahora esperamos repetirlo porque las otras veces hemos festejado a medio año”, comentó Torres.