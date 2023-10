¿Mariano Torres para cuándo? Vladimir Quesada pide paciencia

2 de octubre de 2023, 11:24 AM

El técnico Vladimir Quesada no dio pistas sobre el retorno de Torres al equipo, pero pidió paciencia, pues asegura que no quieren correr con su recuperación, pues podría pasar algo similar a lo sucedido con David Guzmán, quien quedó fuera del torneo por no llevar bien los periodos de descanso.