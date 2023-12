Mariano Torres: "Nos queda un paso más que es el más importante"

10 de diciembre de 2023, 8:33 AM

"Nos queda un paso más que es el más importante, lo queremos hacer en la final. Venimos haciendo las cosas muy bien, los récords que conseguimos, eso ya pasó, no nos queremos quedar con eso, hay que cerrar bien, va a ser muy duro, cualquier será un rival muy duro", afirmó Torres en la transmisión de Teletica Deportes Radio.

Por ese motivo, Mariano le hace un llamado al vestuario morado: "No podemos bajar los brazos porque si no no vale de nada todo lo que hicimos".