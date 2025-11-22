¡Mariano Torres, leyenda! Será el extranjero con más partidos en el fútbol de Costa Rica

El jugador del Deportivo Saprissa, el argentino Mariano Torres, se convertirá esta noche de este sábado en el extranjero con más partidos en la historia del fútbol de Costa Rica.

Actualmente, Mariano está empatado en 355 encuentros con el brasileño Jorge "Flecha" Barbosa.

Los morados juegan este sábado a las 8 p. m. ante Herediano en el estadio Ricardo Saprissa y su capitán será titular.

En la previa del partido, el técnico morado Vladimir Quesada indicó que el dato lo tomó por sorpresa y, segundos después, llenó de elogios al mediocampista extranjero.

"No lo sabía, me alegra mucho por Mariano, es un gran profesional, hay una muy buena relación con él y con otros muchos, es muy bueno saberlo", comentó Vladimir.

Además, el entrenador destacó que ya en el pasado ha brindado su punto de vista sobre lo que significa Torres para el saprissismo.

"Yo he dado mi opinión personal de lo que creo que es Mariano en nuestra institución y en el fútbol nacional y respetando opiniones de todos, yo lo creo así: Mariano, probablemente, es el mejor jugador que yo he visto en el Deportivo Saprissa y cuidado no en el fútbol nacional. Esto lo respalda, es un gran trabajador", añadió.

Por último, el estratega lamentó no haberlo visto con la camiseta de la Selección Nacional.

"Lamento que no haya jugado para nuestra selección, que nadie haya echo el esfuerzo de procurar esa oportunidad. Espero que haga un gran partido (contra Herediano)", concluyó.