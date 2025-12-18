Mariano Torres: "Fuimos superiores en todo momento"

Mariano Torres no se guardó nada y calentó la vuelta de la final de fase tras unas contundentes declaraciones tras el 2-2 entre Saprissa y Alajuelense en Tibás.

El capitán morado fue el encargado de brindar declaraciones en la entrevista flash con la televisora FUTV y ahí aseguró que Saprissa fue muy superior a la Liga pese al 2-2 en el marcador.

“Hicimos un buen partido. Creo que fuimos superiores en todo momento, los últimos cinco minutos de la primera mitad ellos tuvieron apenas dos jugadas, hicieron un golazo y nada más”, mencionó Torres.

Además, aseveró que llegan fuertes para la vuelta pese al empate en La Cueva.

“Creo que terminamos de buena forma, buscando el gol del triunfo, pero mentalmente estamos muy fuertes para el partido que viene. Iremos a jugarlo como se merece una final”, destacó a FUTV.

Torres espera ser titular el próximo sábado a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

De ganar, los morados obligarán a disputar una Gran Final para decidir al campeón nacional del Torneo de Apertura 2025; de coronarse la Liga, los rojinegros alcanzarán su ansiado título 31.



