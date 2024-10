Mariano Torres: “Eso de que yo no juego en cancha sintética es una mentira enorme"

Fuertes declaraciones dejaron la zona mixta del partido entre Comunicaciones y Saprissa tras las declaraciones brindadas por parte de Mariano Torres.

El argentino habló una vez finalizado el empate 1-1 de los morados ante los cremas en el estadio Cemento Progresos de Ciudad de Guatemala y que tiene césped sintético, un tipo de canchas en las que siempre se ha hablado de que el argentino no suele disputar mucho.

“Se habla por lo que dicen ustedes (los periodistas). Yo respeto mucho el trabajo de ustedes, pero eso de que yo no juego en canchas sintéticas es una mentira enorme. Lo que se dice no es así, yo estoy tranquilo”, mencionó el capitán morado.

Además, invitó a sacar números con respecto a sus partidos disputados la temporada anterior en este tipo de césped.

“Si buscan el campeonato pasado, quienes fueron los jugadores con más minutos, la mentira se cae rápido de que no juego en canchas sintéticas. Eso no me preocupa. Aquí (Cementos Progreso) se ve que la cancha está muy bien, es sintética y está bien”, explicó.

​Esto contradice por completo al extécnico, Vladimir Quesada, quien aseveró días atrás que dosificaba cargas con el argentino y por eso se cuidaba en este tipo de canchas.

"Mariano tiene un tipo de lesión en una de sus articulaciones que ha estado entrenando y soportando un dolor, para las articulaciones el golpeo en una cancha sintética agrava cualquier situación y nosotros estamos jugando un campeonato o dos campeonatos importantes para nosotros", comentó Quesada.

Y agregó: "Preferimos perderlo en un partido que no perderlo como sucedió el torneo pasado por cuatro meses. Pudo entrenar y pudo hacer terapia y rehabilitación con el cuerpo médico, es importante que esté acá, es el líder", mencionó el estratega el pasado 21 de agosto.

Solo en esta temporada el argentino ya se ha perdido seis partidos en este tipo de escenarios, esto en los tres torneos que se disputaron: Copa, Copa Centroamericana y Torneo de Apertura 2024.

El empate de ayer ante Comunicaciones fue el primero que disputa Torres en césped sintético en la temporada.

Mientras que la temporada anterior, de 32 partidos disputados en el año (Apertura 2023 y Clausura 2024) donde estuvo presente en 2.481 minutos, únicamente jugó cinco juegos en cancha sintética.