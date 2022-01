Mariano Torres: “En este país juego solo con esta camiseta”

En el Deportivo Saprissa buscan la renovación de Mariano Torres, a quien se le vence su contrato con la institución al concluir el Clausura 2022.

Torres, de momento, evita hablar sobre una extensión de vínculo contractual, pero sí dejó claro que en Costa Rica solamente se vestirá de morado.

“En este país juego solo con esta camiseta y el día que no tenga que estar más, me iré a mi casa, nada más. Pero, la verdad que no es momento de hablarlo y ya lo hablaremos con la dirigencia cuando toque”, manifestó luego de la derrota 1-2 ante San Carlos.