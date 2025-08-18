EN VIVO

Mariano Torres: el nuevo nombre que ingresa a la lista de lesionados del Saprissa

El volante argentino solo jugó 45 minutos en Liberia.

Mariano Torres. Saprissa
Por Adrián Fallas |17 de agosto de 2025, 18:15 PM

El empate 2-2 de Saprissa en casa de Liberia dejó un nombre más en la lista de lesionados de los tibaseños.

Se trata del capitán Mariano Torres, quien no ingresó en la segunda parte del encuentro.

“Se quedó con hielo en el tobillo porque se lo dobló. Empezó de una vez la terapia y vamos a ver cómo evoluciona”, explicó el técnico Paulo César Wanchope.

El argentino se une a los siguientes jugadores, que fueron reportados por los morados antes del cotejo en el Edgardo Baltodano:

  • David Guzmán: se recupera de un desgarro muscular en la pantorrilla.
  • Nicolás Delgadillo: sufrió un esguince de tobillo ante Cartaginés.
  • Óscar Duarte: pubalgia.
  • Deyver Vega: lesión condral en la rodilla.

A Wanchope se le consultó sobre el tema y recordó que casos como el de Mariano, en una articulación, nada tienen que ver con la preparación física de la planilla.

