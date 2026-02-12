Mariano Torres al padre de Chirino: "Si quiere defender a su hijo que lo haga, pero que no me nombre a mí ni a la afición"

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, le respondió al padre de Rachid Chirino durante la previa del juego ante Carmelita por el Torneo de Copa.

Torres indicó, en la transmisión de TDMás y Teletica Deportes Radio, para brindar su parecer.

"Está bien que salga a defender a su hijo, eso tiene todo el derecho, después, que nombre a personas como a mí, a la afición, o a otros compañeros, está muy equivocado", comentó Mariano.

Y agregó: "A mí si la gente me tiene cariño es porque he hecho algo en el club, llevo 10 años consecutivos jugando y las cosas me las gano dentro de la cancha, entonces, creo que está muy equivocado, si quiere defender a su hijo que lo haga, pero que no me nombre a mí ni a la afición ni a nadie, eso”, aseguró Mariano en Teletica Radio.

Además, el capitán del Monstruo, aseguró que no tiene problemas con ningún compañero, incluso Chirino.

"Yo no tengo ningún problema con los compañeros, ni siquiera con Chirino, me parece un buen jugador y puede ayudarnos bastante, pero eso no tiene nada que ver con lo que salió a decir el padre. El padre debe respetar un poco más y como dije recién llevo muchos años acá y las cosas me las he ganado", añadió.

Por último sobre este tema, Mariano destacó que lo dicho por el papá de Chirino no se ajusta a la verdad. "Aparte, por ejemplo, dice cosas que son mentiras, porque cuando yo he cometido errores dentro de la cancha me han criticado y me he callado la boca, me preparo de la mejor forma, para que cuando me toque jugar, estar altura de esta camiseta, todos estos años lo he demostrado".



¿Qué dijo el papá de Chirino?

Carlos Chirino aseguró, en una entrevista en Tigo Sports, que la afición saprissista es “irresponsable”, señaló a un sector de la prensa deportiva y también mencionó a Mariano.

Específicamente sobre Mariano, Carlos citó que "yo nunca he escuchado a un periodista a criticar a un jugador con todo el respeto como Mariano Torres, es un gran jugador, pero yo no escucho nunca a la prensa decir nada de Mariano Torres".

