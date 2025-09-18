Mariano aparece para rescatar a Saprissa ante Herediano

Cuando parecía que sería otra visita de pesadilla de Saprissa al estadio Carlos Alvarado apareció el capitán Mariano Torres para convertir un penal y salvar, al menos, un punto ante Herediano en un partido marcado por goles y la utilización del VAR.

El 3-3 fue justo. La S estuvo 0-2 arriba en un momento, pero el bicampeón sacó su carácter y remontó 3-2. Al final, la pena máxima de Torres deparó en un 3-3 en un partido de muchas emociones. Fue como una montaña rusa.

Primero el VAR anuló un gol de Marcel Hernández a los 11 minutos, cuando mejor jugaba el Team en el terreno de juego.

Posteriormente, llegaron los tantos morados gracias a Orlando Sinclair (17') y Gerson Torres (24').

Siempre en el primer tiempo llegó el turno rojiamarillo y se volcó al ataque. El equipo local asfixió al Monstruo en media cancha y también a pura táctica fija llegaron los festejos.

Getsel Montes (36') y Marcel Hernández (45') concretaron los tantos para el empate momentáneo.

En el complemento el juego cambió: fue más friccionado, más detenido, más faltas y ahí le sacó provecho el Team, pues, al 75', Allan Cruz colocó el 3-2 que parecía definitivo.

Sin embargo, todo se definió al 90', cuando Mariano puso todo 3-3 al cobrar con mucha experiencia el penal a Danny Carvajal.

El juego estuvo bueno, entretenido, típico de un Herediano contra Saprissa.

El equipo de Vladimir Quesada es quinto con 11 puntos, mientras que los dirigidos por Hernán Medford son sextos con 13 unidades.