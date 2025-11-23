Mariano: "A mí no me gusta ensuciar a nadie, ni salir a decir nada con micrófono, como le gusta a Marcel"

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, le tiró un duro dardo al atacante cubano de Herediano, Marcel Hernández, tras el 1-1 en La Cueva.

El juego terminó con bronca entre algunos representantes de ambos clubes y al final Torres brindó su punto de vista.

"Es caliente, estos partidos siempre se serán calientes, pero nada... estas cosas pasan adentro de la cancha, a mí no me gusta ensuciar a nadie ni salir a decir nada con micrófono como le gusta a Marcel, le gusta ensuciar a la gente, y después cuando se tiene que presentar no se presenta", comentó Mariano en declaraciones en la transmisión de FUTV. Y agregó: "Acá jugando para Cartago no sé qué hizo una denuncia y después lo dejaron pobrecito solo al presidente de Cartago y nosotros nos presentamos. Cuando tiene que dar la cara donde la tiene que dar no la da, pero le gusta agarrar los micrófonos y hablar".

Al jugador morado también se le preguntó por qué el zaguero Keyner Broen no lo saludó en la salida de los equipos.

"No, nada, no sé lo que pasa, si no me quiere saludar, no me saluda", respondió.

El capitán de la S se convirtió la noche de este sábado en el jugador extranjero con más partidos en Primera División con 356 juegos.