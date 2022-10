Marco Vásquez: "Queremos ver una Liga que vuelva a ser protagonista"

18 de octubre de 2022, 10:27 AM

La eliminación de Alajuelense en semifinales del Apertura 2022, a manos del Saprissa, sigue generando reacciones de diversos sectores de la feligresía rojinegra.



Marco Vásquez, exdirectivo de los manudos, habló largo y tendido con Teletica Deportes Radio, sobre la situación que se vive en el Morera Soto.

Estos son los principales extractos de la entrevista.

“El principal cuestionamiento es que a la Liga entró un grupo que eliminaron todo lo que oliera y supiera a Raúl Pinto y llegó gente que no era de fútbol y empezaron a tomarse decisiones como la traída de Benito Floro que costó mucho dinero, jugadores pasados de peso y conforme pasó el tiempo esto se fue acrecentando y no se encontraron soluciones. Eso nos llevó hasta el día de hoy, donde hemos tocado fondo. Tenemos 18 torneos, no hemos ganado, en dos de esos tuvimos la final de segunda fase”, explicó.