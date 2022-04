Marco Herrera sobre Jeaustin Campos: "Es un técnico de sangre morada"

El asistente técnico de Saprissa, Marco Herrera, fue a quien le correspondió ponerle el pecho a las balas tras la goleada sufrida 4-1 ante San Carlos.

Herrera afirmó que aún no le han comunicado de manera oficial que Jeaustin Campos es el nuevo entrenador, aunque brindó un comentario sobre esa posibilidad.

"Es el técnico con más títulos en Saprissa, eso lo dice todo. Acaba de ganar un título. Yo no estoy descubriendo si es un buen técnico o no, es un técnico de sangre morada. No puedo opinar de alguien que no está, no hemos tenido un comunicado oficial. Saprissa se levanta siempre, Saprissa va a pelear", comentó Herrera.