Marco Herrera dijo verdad incómoda sobre divisiones menores de Saprissa: "La data y scouting no fue el adecuado"

El presente dicta que ahora se vive lo contrario a lo que sucedía en años anteriores cuando las divisiones menores de Saprissa eran la base de selecciones menores.

Ese tema fue abordado por el asistente técnico del cuadro morado, Marco Herrera, quien declaró una verdad incómoda en relación con las ligas menores del Monstruo.

En la previa del juego entre los morados y San Carlos, Herrera fue consultado sobre las ligas menores y comenzó su análisis con esta frase: "Es un tema delicado".

"Es delicado porque hubo jefes anteriormente y pues yo, como les he dicho, me he manejado con mucho respeto, pero los números igual, son elocuentes, si no hay jugadores en ciertas selecciones no es porque tengan una preferencia por allá, no es que está faltando material y en su momento quizá la data, el scouting que se hizo no fue el adecuado y pues lo estamos sufriendo el día de hoy", comentó Herrera.

Herrera destacó que "para sanear eso no es de la noche a la mañana, aquí tenemos que trabajar muchísimo de la cabeza de Enrique Rivers para llegar a ser los que tenemos 10 u 11 jugadores, como lo tuvimos cuando la Selección fue a Egipto, cuando íbamos a los mundiales de Colombia, la base era Saprissa y esos mundiales exitosos en liga menor, la base siempre fue Saprissa, perdimos eso".

Además, el asistente técnico indicó que ahora deben "trabajar muchísimo" y "buscar muchísimo al jugador".

"Saprissa en su momento se destacó por ir y buscar, vamos a ver el mal llamado scouting hoy en día, y que en algún momento hasta nos hicieron caer en eso, era ir a quitarle jugadores a Sporting, a Cartago, a todo el mundo, y nosotros nos habíamos acostumbrado a ir a Guanacaste, ir a Limón, ir a Cariari, ir a todo lado a buscar a esos chicos de 13, 14 años y formarlos nosotros", destacó.

Por último, Herrera pronosticó que el reacomodo puede dar frutos en al menos uno o dos años.

"Para que eso se dé obviamente se necesitan un añito, dos añitos y salir, porque vamos a ver, de U-15 para abajo creo que tenemos equipos muy fuertes, en U-17 ahí vamos, ha costado tanto así que no tenemos en Selección, pero bueno vamos a trabajar mucho, que la gente entienda que hay una mutación, por decirlo así, en ese tema de liga menor, donde sabemos que tenemos que trabajar muchísimo, porque desgraciadamente yo no estoy evaluando si se hizo bien o mal, pero los números son elocuentes", concluyó.