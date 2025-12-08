Marco Herrera aclara estado de Mariano Torres previo a semifinales

El asistente técnico de Saprissa, Marco Herrera, aclaró el estado del capitán Mariano Torres previo al inicio de la semifinal contra Cartaginés, este jueves a las 8 p. m. en el Fello Meza.

La Unafut preparó un día de medios para conversar con los protagonistas.

Por los morados llegó Herrera como asistente y Óscar Duarte, defensor.

Estas fueron las reacciones más destacadas de Marco Herrera:

Estado de Mariano Torres: Estuvo con un poco de trabajo diferenciado, esperamos contar con él y ya está al 100%.

Gustavo Herrera: Gustavo jugó algunos partidos. Tuvimos algunas bajas y repito. Nosotros vemos el día a día de los muchachos. Tiene algunas cualidades que le ha costado en los partidos hacer los números que todos reclaman. El grupo lo ha acuerpado muchísimo. Es un buen muchacho, es un buen jugador, le ha costado. Es un mensaje para todos los chicos que se pongan las pilas.

Vladimir: Vladimir no pudo estar por una cita médica, esperemos que todo salga bien. Estamos trabajando para maximizar nuestras fortalezas.

Torneo: Vamos a tratar de sacar el mejor 11 que tanto Vladimir como el cuerpo tecnico. Hicimos un buen torneo pero nos faltó algo para ser líderes.

Sin más allá: No hay más, estamos sin más allá. Nuestro rival anda en muy buen momento.

Cartaginés: Obviamente estamos en otro momento, Cartaginés tuvo logros deportivos importantes, nosotros no somos los mismos de hace un mes. Sigo con lo mismo… el equipo que se equivoque menos va a pasar.

Presión en Cartago: Hay que controlar todas las fortalezas que tiene Cartaginés.

Alineación titular: Este torneo hemos tenido algunas lesiones, tenemos características de muchos jugadores. Algunos que quizás van iniciando carrera y otros por ahí. La elección del 11 depende mucho del rival y lo que muestre. Sentimos que todos andan bien, hacer ese 11 es fácil.

7 puntos contra 18 contra los semifinalistas: Necesitamos un equipo más constante, Liberia tiene grandes jugadores. Hemos visto los videos y son buenos equipos. Esperamos para esta fase ser más constantes. Si el primer tiempo fue bueno, esperamos que el segundo sea mejor.

Dax Palmer: Pasa con Dax y con unos otros, la gente no sabe la exigencia que conlleva la camiseta del Saprissa. Las redes son de inmediatez y desaprobación con todo. P nosotros aún no está listo, lo vemos todos los días. Salió una oportunidad porque tiene condiciones. Esperemos que en Europa pueda desarrollarse. No es nada más ver y poner. Toda esa gente que lo pide sí no le va bien son los primeros que le cortan la cabeza.