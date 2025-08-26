Marcelo Tulbovitz tras retorno a Saprissa: "Estoy muy feliz de volver a Costa Rica"

Saprissa anunció el regreso de Marcelo Tulbovitz, histórico preparador físico del club, quien volverá a incorporarse al plantel morado en los próximos días.

El uruguayo, con amplia experiencia en el fútbol costarricense, expresó su emoción por volver a la que considera su casa deportiva y agradeció a la institución y a la afición por el respaldo mostrado.

“Hola saprissistas de todo el país. Les comunico, les cuento que en poquitos días voy a estar en mi querida Costa Rica”, expresó Tulbovitz en un mensaje oficial dirigido a los seguidores del club.

​Asimismo, destacó el apoyo recibido en su regreso: “Muy agradecido por los múltiples mensajes de la afición en diversas maneras. Agradecido a la Comisión Técnica por el apoyo y el respaldo. Los objetivos que tenemos por delante son importantes, a eso apuntamos”.

Tulbovitz aseguró que está convencido de que todas las partes involucradas trabajarán unidas para alcanzar las metas trazadas por el equipo. “Estoy seguro de que todas las partes caminaremos por la misma manera”, afirmó.

El preparador físico cerró con un mensaje cargado de ilusión y compromiso: “Entonces solo resta decir que en pocos días estaré con todos ustedes y muy feliz de volver a Costa Rica y a mi querido Saprissa”.

Su retorno se da en un momento clave para el club tibaseño que este martes buscará su clasificación a la siguiente ronda en la Copa Centroamericana ante Motagua.

Además, vienen de un cambio en el banquillo tras la salida de Paulo Wanchope la semana anterior y la llegada de Vladimir Quesada.