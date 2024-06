Luis Paradela: "Es duro y difícil despedirse de algo tan bonito como es Saprissa"

El futbolista Luis Paradela se despidió oficialmente del Deportivo Saprissa para marcharse al Universitatea de Craiova de Rumania.

El cuadro morado suministró este video en el que Paradela agradeció a sus compañeros y a la afición por haberlo hecho parte de la historia del equipo morado.

"Dejo atrás una familia, una institución que siempre los voy a llevar conmigo donde quiera que vaya. Un pedazo de mi corazón siempre va a estar con ellos. Es duro y difícil despedirse de algo tan bonito como es Saprissa", comentó Paradela.

El cubano calificó al club morado como su casa y que dijo que fue "emocionante" llegar al equipo de sus sueños.

"Desde que empecé a ver los partidos de Costa Rica, siempre quise jugar, para mí fue algo extraordinario poder llegar al equipo de mis amores. Me imaginaba que iba a ganar títulos, pero nunca me esperé que fuera tan perfecta esta relación como la que tuvimos. Me esperaba muchas alegrías, pero no como todo se dio tan rápido. Fue muy bonito", añadió.

Y agregó: "Voy a extrañar a mis compañeros, estar en la jodedera, voy a extrañar a la afición tan bonita, grande y extraordinaria. Voy a extrañar a todos, me abrieron las puertas y me hicieron sentir en casa".

Antes de marcharse a préstamo por un año, Paradela renovó con los morados por tres años.

​

"