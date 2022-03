Los tres parámetros que utiliza Saprissa para evaluar a Iñaki Alonso

El Deportivo Saprissa recupera terreno en la tabla de posiciones del Clausura 2022. Aunque el inicio no fue fácil, incluso la afición pedía la cabeza del técnico, la evaluación de Iñaki Alonso se basa en tres aspectos fundamentales: los resultados, la metodología de trabajo y el manejo del grupo.

El gerente deportivo del club morado, Ángel Catalina, reveló que estos tres elementos son los que toman en cuenta para analizar su continuidad.

“Si evaluamos esa parte de rendimiento (en el torneo anterior) fue bueno, el campeonato actual lo empezamos mal y ahora estamos consiguiendo resultados. En cuanto a metodología y preparación de partido, el trabajo es bueno, así lo manifiestan los jugadores”, indicó Catalina en Teletica Radio.

“Luego hay una parte que es el manejo del grupo y dinámica, estamos satisfechos como manifiestan los jugadores y el cuerpo técnico. Esa es la evaluación general en relación a los tres parámetros que utilizamos para la evaluación del entrenador”, agregó el ibérico.

Con la victoria en Guanacasteca, los morados se colocan a un punto de zona de clasificación. Tanto Alonso como Catalina afirmaron que la meta es luchar por el primer lugar.

“Iniciamos con unos resultados que no eran óptimos, ahora poco a poco se han ido consiguiendo mejores resultados, aún no estamos en la situación que deseamos. Nosotros estamos obligados a estar en la parte alta de la clasificación y aún no estamos”, expresó Catalina.

Un discurso muy similar tuvo Alonso en la conferencia de prensa luego de la victoria contra el conjunto guanacasteco.

“Hay que seguir. No estamos entre los cuatro, no estamos de primeros, o sea, no hemos hecho nada”, enfatizó Iñaki Alonso.