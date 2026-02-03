Los retos de Hernán Medford en su regreso al Deportivo Saprissa

Cuando Hernán Medford sea presentado oficialmente como entrenador del Deportivo Saprissa, heredará de inmediato los retos que tenía su antecesor en el banquillo tibaseño, más los que se suman con su llegada al equipo morado.

En primer lugar está el puesto que ocupa el Saprissa en la tabla de posiciones. Los morados son sextos, con seis puntos tras cinco fechas del Torneo Clausura.

Está de más recordar que en Tibás se considera una obligación clasificar a semifinales y pelear por el título nacional.

El Pelícano es el llamado a cortar la sequía de tres campeonatos sin título, más aún tomando en cuenta que en diciembre perdieron la final ante Liga Deportiva Alajuelense.

Otro reto que se avecina es repetir la historia. La última vez que asumió el puesto con la ‘S’ se bañó en gloria: alcanzó los títulos nacionales de las temporadas 2003-2004 y 2005-2006. También ganó la Concacaf 2005 y obtuvo el histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes.

En cuanto al presente de la oncena, Medford se topa con un Saprissa que no construyó y que presenta falencias dentro del campeonato nacional.

En la lateral derecha, los morados han mostrado dificultades para encontrar un titular. A pesar de que terminó yéndose como legionario, Vladimir Quesada se decantaba por Gerald Taylor sobre Kenay Myrie, quien tras su regreso de Escocia no ha retomado su mejor momento en la Primera División.

En términos generales, la zaga ha sido el punto débil de la oncena tibaseña. Han recibido siete goles y su balance general es de -1 en el torneo.

El tiempo es otro reto, ya que Saprissa juega el jueves por el torneo de Copa y el fin de semana por el Clausura, por lo que hay mucho por hacer y poco margen de maniobra para el nuevo cuerpo técnico.