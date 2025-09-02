Deportivo Saprissa
Los números no mienten: Saprissa aún espera al goleador que no tiene
Estas son las estadísticas de los delanteros de Saprissa tras seis partidos de torneo nacional y cuatro de Copa Centroamericana.
Orlando Sinclair
Campeonato Nacional
Partidos: 5
Minutos: 153
Goles: 0
Asistencias: 2
Copa Centroamericana
Partidos: 3
Minutos: 137
Goles: 1
Asistencias: 1
Ariel Rodríguez
Campeonato Nacional
Partidos: 6
Minutos: 323
Goles: 1
Asistencias: 1
Copa Centroamericana
Partidos: 1
Minutos: 53
Goles: 0
Asistencias: 0
Gustavo Herrera
Campeonato Nacional
Partidos: 6
Minutos: 253
Goles: 0
Asistencias: 0
Copa Centroamericana
Partidos: 4
Minutos: 289
Goles: 0
Asistencias: 0
Marcos Escoe
Campeonato Nacional
Partidos: 0
Minutos: 0
Goles: 0
Asistencias: 0
Copa Centroamericana
Partidos: 1
Minutos: 29
Goles: 0
Asistencias: 0
Newton Williams
Campeonato Nacional
Partidos: 0
Minutos: 0
Goles: 0
Copa Centroamericana
Partidos: 1
Minutos: 15
Goles: 1
Asistencias: 0