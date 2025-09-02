EN VIVO
Deportivo Saprissa

Los números no mienten: Saprissa aún espera al goleador que no tiene

Estas son las estadísticas de los delanteros de Saprissa tras seis partidos de torneo nacional y cuatro de Copa Centroamericana.

Foto: Deportivo Saprissa
2 de septiembre de 2025

Orlando Sinclair

Campeonato Nacional

Partidos: 5

Minutos: 153

Goles: 0

Asistencias: 2

Copa Centroamericana

Partidos: 3

Minutos: 137

Goles: 1

Asistencias: 1

Ariel Rodríguez

Campeonato Nacional

Partidos: 6

Minutos: 323

Goles: 1

Asistencias: 1

Copa Centroamericana

Partidos: 1

Minutos: 53

Goles: 0

Asistencias: 0

Gustavo Herrera

Campeonato Nacional

Partidos: 6

Minutos: 253

Goles: 0

Asistencias: 0

Copa Centroamericana

Partidos: 4

Minutos: 289

Goles: 0

Asistencias: 0

Marcos Escoe

Campeonato Nacional

Partidos: 0

Minutos: 0

Goles: 0

Asistencias: 0

Copa Centroamericana

Partidos: 1

Minutos: 29

Goles: 0

Asistencias: 0

Newton Williams

Campeonato Nacional

Partidos: 0

Minutos: 0

Goles: 0

Copa Centroamericana

Partidos: 1

Minutos: 15

Goles: 1

Asistencias: 0








