Los nombres clave para la final entre Alajuelense y Saprissa

Este miércoles, cuando Saprissa y Alajuelense salten a la cancha en Tibás, no solo se enfrentarán los dos equipos más ganadores en la historia del país, sino también las dos oncenas con mejor participación en el Apertura 2025.

Con planillas amplias y técnicos de peso, el campeón nacional de este semestre se definirá entre morados y erizos.

Tanto Vladimir Quesada, por los tibaseños, como Óscar Ramírez, por los rojinegros, cuentan con jugadores clave en el armado de sus equipos.

En el arco de Saprissa, Esteban Alvarado ha sido el titular indiscutido, mientras que en Alajuelense, el joven Bayron Mora ha sido impecable en sustitución de Washington Ortega. Eso sí, el uruguayo estaría listo para ser tomado en cuenta este miércoles.

Las zagas también tienen nombres fuertes. En Saprissa, Kendall Waston es bastión defensivo y arma ofensiva en el balón parado. En la Liga, el capitán Alexis Gamboa ha mostrado un nivel digno de selección.

Los nombres en la media cancha no sorprenden. Mariano Torres y Celso Borges son los bastiones del mediocampo, y gran parte de lo que sucede en un partido pasa por sus pies.

En ataque, Orlando Sinclair viene de marcar en las semifinales ante Cartaginés y se ha consolidado como el hombre de confianza de Quesada en la delantera. Alajuelense tiene en Anthony Hernández a uno de los atacantes más explosivos del medio local, aunque no siempre sea titular, ya que Luis Ronaldo Cisneros se ha ganado ese puesto.