Deportivo Saprissa
Los Escoe se suman a la lista de hermanos que vistieron la camiseta de Saprissa en Primera División
Los morados anunciaron la contratación de Marcos Escoe tras la lesión de Newton Williams.
La llegada del atacante Marcos Escoe marca un par de nombres más en la lista de hermanos que han vestido la camiseta del Saprissa en la Primera División.
Marcos es hermano de Mynor, quien se vistió de morado en tres momentos de su carrera.
Marcos llega proveniente del Pitbulls FC, equipo recientemente ascendido al fútbol de ascenso.
El atacante tiene 21 años y cuenta con experiencia en Virginia Tech y SSA Kings, del fútbol universitario de los Estados Unidos.
Morados hermanos:
- Gerald y Samir Taylor
- Jervis y Gerard Drummond
- Douglas y Alejandro Sequeira
- Rolando y Nelson Fonseca
- Eduardo y Rodolfo Umaña
- Roy y Michael Myers
- Ariel y Esteban Santana
- Walter y Carlos Elizondo
- Jonathan y Christian Bolaños
- Francisco y Fernando Hernández
- Mynor y Marcos Escoe
*Datos de Daniel Calderón