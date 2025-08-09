Los Escoe se suman a la lista de hermanos que vistieron la camiseta de Saprissa en Primera División

La llegada del atacante Marcos Escoe marca un par de nombres más en la lista de hermanos que han vestido la camiseta del Saprissa en la Primera División.

Marcos es hermano de Mynor, quien se vistió de morado en tres momentos de su carrera.

Marcos llega proveniente del Pitbulls FC, equipo recientemente ascendido al fútbol de ascenso.

El atacante tiene 21 años y cuenta con experiencia en Virginia Tech y SSA Kings, del fútbol universitario de los Estados Unidos.

Morados hermanos:

Gerald y Samir Taylor

Jervis y Gerard Drummond

Douglas y Alejandro Sequeira

Rolando y Nelson Fonseca

Eduardo y Rodolfo Umaña

Roy y Michael Myers

Ariel y Esteban Santana

Walter y Carlos Elizondo

Jonathan y Christian Bolaños

Francisco y Fernando Hernández

Mynor y Marcos Escoe

*Datos de Daniel Calderón



