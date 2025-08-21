Lonnis a reunión permanente en Saprissa: "No podemos volver a jugar así"

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, analizó el difícil momento del equipo, luego de la derrota 1-0 ante el Independiente de Panamá, por la Copa Centroamericana.

El técnico Paulo Wanchope, los jugadores, así como la contratación de un nuevo delantero fueron los temas de más discusión en el Monstruo.

—¿Cuáles son las sensaciones tras la derrota?

En realidad sí estamos preocupados y también estamos en modo análisis total y permanente sobre qué está pasando y cómo ﻿vamos hacer para resolverlo.

—¿A qué han llegado en ese análisis?

Es difícil de l anoche a la mañana tener todas las respuestas, las estamos buscando y vamos a superar la situación. Sabemos que el rendimiento no es bueno, hay que admitirlo y hay que resolver esto.

—¿Qué tanta responsabilidad tienen los jugadores?

Cuando estas situaciones pasan no se deben solamente a un factor, son una serie de factores. Cuando esto pasa todos somos responsables de una u otra forma, las decisiones que se han tomado, no se puede evadir esa responsabilidad. Todos somos responsables y no podemos aflojar el hombro porque esto se corrige entre todos.

—¿Garantiza que Wanchope va a dirigir los siguientes partidos?

Yo no quiero hacer ese tipo de aseveraciones puntuales, les aseguro que desde el partido en Belice venimos haciendo análisis y por qué tenemos baches tan profundos, luego en Liberia y ayer, me ha tomado casi toda la noche y la mañana, estoy seguro que llegaremos a una conclusión pronto.

—¿Está bajo análisis la continuidad de Wanchope?

No, yo lo que dije es que estamos analizando todos los factores, cuerpo técnico, jugadores y todos los factores que influyen en que no tengamos un buen rendimiento.

—¿Mencionaba Esteban Alvarado un tema de actitud, qué pasa en Saprissa?

Yo creo que cuando se dan este tipo de baches es por varias cosas, a veces se dice fácilmente actitud, pero es simplemente que no se tiene claro lo que se tiene que hacer. Esa puede ser una de las razones. La actitud es posiblemente que también, yo quisiera enfocarme más en el tema de situaciones específicas del juego, cómo las hacemos resuelto. Uno tiene que saber en el puesto de uno qué se hace, qué no se hace. Hay que trabajar de manera individual.

—¿Se juega el puesto Wanchope en los partidos que vienen?

Como dije, no quiero entrar en ese tema, estamos analizando todo, no quisiera dar la impresión en que todo se resuelve quitando o poniendo un técnico, cuando esto pasa, no es una persona la que tiene la responsabilidad. Ya estamos tomando decisiones y preguntándoles por qué tienen el rendimiento que tienen. Estamos analizando el partido, algunas jugadas y de aquí salgo a reunión permanente para analizar por qué estamos teniendo este rendimiento.

—¿Qué conversó con Wanchope?



Está muy golpeado, lo entiendo, todos sabemos el nivel de exigencia que ha tenido en toda su carrera, entendemos, todos estamos golpeados, no queda más que analizar, ir para adelante y tomar medidas para que esto no se repita, no podemos volver a jugar un partido así, simple y sencillamente no podemos.

—¿Cómo está el tema del presupuesto pata fichajes?

Yo sinceramente no creo que sea tantísimo un tema de dinero, ustedes se ponen a ver los jugadores que tenemos, tenemos un portero de primer nivel para pelear un puesto en Selección, Mora anda en u excelente nivel, Kenay tiene ofertas para jugar en Europa, Fidel es un jugador seleccionable, no es que tenemos una planilla reducida. Contratamos un 9 y se nos lesionó y no hemos podido contratar no por dinero si no porque no encontramos las características que andamos buscando. Tenemos un equipo capaz.

—¿Se pueden estar haciendo mejor las cosas con los jugadores?



El equipo que tenemos no es para estar en esta situación, no hay duda, son buenos jugadores, buenos muchachos, algo está pasando con ellos en su actitud, no lo sé, pero lo sabremos pronto.

Somos conscientes que no estamos jugando bien, el mismo Mariano lo dijo, Jefferson que es un jugador fundamental, él mismo dijo que no está en su mejor nivel. Entendemos que algunos jugadores andan un poco ansiosos, pero somos Saprissa, así es y no es la primera vez que estamos en esta situación. Tenemos que tener claro que tenemos que jugar sí o sí y tomar las decisiones que sean necesarias.

—¿Cómo está Newton Williams?

Newton tuvo su cirugía, un éxito total, siempre me gusta hablar con los números, el cuerpo médico en cirugías de ligamento cruzado tiene un 100% de recuperación en 20 cirugías. Él está muy bien, no me puedo meter sobre diagnósticos del tiempo, pero ha recuperado el ánimo y se está rehabilitando.

Estamos haciendo un enorme esfuerzo en buscar un número 9 que se adapte a nuestras necesidades y que nos aporte lo que buscamos.

—¿El nuevo delantero será extranjero?

Aquí no hay, si alguien tiene uno que me avise. El tema con los extranjeros es que hay que contratar por video y referencia y eso no es tan rápido. Usted tiene que verlo, que ir, el fútbol nuestro ha invertido y perdido muchísimo dinero en contrataciones que no dan la talla, cuantos extranjeros no han pasado por los equipos grandes y algunos no han ni debutado.

—¿El nuevo refuerzo será delantero o se reforzará otra posición?

Con un delantero estamos bien, tenemos a Fidel, Waston, Arboine, Duarte, Guzmán, Mora, que anda en un nivel superlativo, Kenay, tenemos a Jefferson, Acuña, tenemos jugadores muy buenos, qué está pasando, eso golpea un poco, nosotros necesitamos un delantero de peso, al estilo de Newton, de Saborío.

—¿Mayron George?

Es un nivel europeo que tiene su salario.

—¿Es por presupuesto?

Ni siquiera sé cuánto cobraría. Cuando un jugador está sin contrato él hace algún acercamiento y no ha hecho algún acercamiento y a veces lo que quieren es seguir jugando en Europa.

—¿Jesús Godínez?

No lo sé, no quiero decir nombres, usted tiene que pensar como negociante si yo le digo tal, inmediatamente sube su valor, hasta en eso se tiene que ser estratégico. Con solo que un periodista lo menciona, a veces un mismo representante le pasa a ciertos periodistas y sacan la gran nota y se sube el presupuesto, a veces hay que explicar las cosas de manera integral.