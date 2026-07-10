Lonis sobre venta de Tomás Rodríguez: “Todas las partes quedaron contentas”

Este jueves el Deportivo Saprissa informó el traspaso del delantero Tomás Rodríguez al Barcelona SC de Ecuador. El movimiento también involucra al Sporting San Miguelito de Panamá, club dueño de la ficha del futbolista.

Si bien es cierto Erick Lonis, encargado del área deportiva de los morados, no dio cifras, sí fue claro al expresar la satisfacción que dejó el movimiento entre las partes involucradas.

“Muy satisfechos. Todas las partes quedaron contentas”, sentenció.

El tibaseño explicó que lo sucedido con Rodríguez responde a una planificación que comenzó desde que Saprissa incorporó al canalero cuando jugaba en Venezuela y contemplaba la posibilidad de que se mostrara en el Mundial 2026.

“Se materializa un proyecto estratégico que involucra al futbolista, en compañía del Sporting San Miguelito, los dueños de la ficha de Tomás. Además, paralelamente, también se materializa el proyecto financiero y así se pensó”, indicó.

Lonis fue claro en que Rodríguez es un ejemplo del manejo estratégico del Deportivo Saprissa.

“Desde que asumimos hemos pensado en traer jugadores que se puedan vender y que nos ayuden a ganar títulos”.

En el campo administrativo, la salida de Rodríguez deja en cinco el número de extranjeros en Tibás, con la posibilidad de que se abra otro cupo.

“Hay interés por uno de nuestros extranjeros, entonces, si se materializa, se abre la posibilidad de una contratación”, concluyó.



