Lonis: "Encontramos algunas cosas que no eran congruentes con la historia y forma de trabajar del club"

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, analizó el presente de las divisiones menores del club y lo que se encontró hace seis meses que llegó al puesto.

Lonis habló con TDMás en la transmisión del partido entre morados y Carmelita por el Torneo de Copa.

El morado tocó temas como scouting, búsqueda de talento en todo el país, temas disciplinarios en divisiones menores y cierta interferencia de agentes.

Estos fueron los temas más destacados:

Torneo de Copa: No nos podemos dar el lujo que alguno de estos muchachos tengan mayor oportunidad, pero nosotros entendemos que al margen de lo que digan y expresen otros equipos, nosotros tenemos que ganar si nosotros perdemos este torneo no nos tratan igual. Primero porque tenemos un compromiso con el triunfo y sabemos que tanto los triunfos como las derrotas en esta institución tienen un peso muy importante.



Trabajo en divisiones menores: Yo creo que eso es para una entrevista más larga, a veces se toma un hecho aislado para analizar la integralidad de un proyecto y ese es el error que estamos cometiendo. Se llama riesgo de especialización, algunos aplicados al fútbol. Tal vez lo relevante es analizar el proyecto de forma integral. Yo tengo que admitir que encontramos algunas cosas hace seis meses que sentíamos que no eran congruentes con la historia y forma de trabajar del club, sobre todo con la herencia de don Ricardo Saprissa.

Tenemos que hacer scouting, tenemos que buscar talentos en todas las zonas del país, eso se había dejado un poco de lado, tuvimos que cambiar algunos temas disciplinarios en divisiones menores, cierta interferencia de agentes que no respetaban jerarquía del equipo. Eso no significa que todo se hizo mal, se hicieron cosas buenas y lo que no se hizo bien lo hemos venido corrigiendo.



¿Cómo se mide el trabajo en divisiones menores?: ¿Có﻿mo se mide el trabajo? Por resultados, pero como somos Saprissa también tenemos que ganar en todas las divisiones, pero para pensar en el primer equipo se mide por la cantidad de jugadores que llegan al primer equipo. A nivel mundial en promedio de 100 jugadores que inician un proceso, solamente dos llegan, Saprissa siempre ha estado por encima del promedio, se lo voy a decir con números, hemos pasado dos arqueros, Akhen Wilson, Dax Palmer, pero también a Kenneth González, Derek Woodly, Johnny Myrie, hemos incorporado a los Cordero, Matías y Thiago. Si usted se pone a ver tenemos cinco o seis jugadores que hemos incorporado y hemos vendido a dos jugadores como Palmer que mantenemos el 50% y Akhem Wilson, que lo tenemos prestado al New York Red Bull para que él se desarrolle.



Saprissa no es la base de Selección Sub-17: Yo lo que creo es que es una cuestión circunstancial, hay algunas consecuencias que tenemos que ir pagando, acepto que tendríamos que tener más jugadores ahí, es responsabilidad de la institución y al margen de que nosotros hayamos ingresado en los últimos 6 meses no nos exime de responsabilidad. Hemos venido tomando las decisiones para mejorar eso, hemos hecho cambios importantes en liga menor, luego de hacer un diagnóstico. Hay que aceptar que seguimos produciendo jugadores de calidad.

