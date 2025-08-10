Lonis defendió el fichaje de Marcos Escoe: “Hay cosas que la gente no ve”

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo, defendió, este domingo, el fichaje del delantero Marcos Escoe, que proviene del Pitbull, club que estaba en Linafa y ascendió a Liga de Ascenso.

Lonis respondió los cuestionamientos del periodista Josué Quesada, quien estuvo de invitado en el programa.

“Hay cosas que la gente no ve, la prensa lo que dijo es que se trajo un jugador del fútbol aficionado porque eso hace que la noticia sea más rimbombante. Estuvo en selecciones menores desde la Sub-13, luego por una cuestión circunstancial le tocó jugar ahí, eso es circunstancial”, dijo Lonis.

El excapitán del Monstruo indicó que “se debe preguntar: ¿Qué condiciones tiene un jugador? Bajo esa premisa ningún equipo contrataría. Entonces nadie ficha”.

El comunicador cuestionó por qué no se le dio oportunidad a ningún jugador de liga menor y Lonis explicó que se han hecho cambios en divisiones menores.

“Tenemos divisiones menores que por cierto han sido muy criticadas. Ahora hemos hecho reestructuración y hemos ganado casi todos los partidos”, afirmó.

Y agregó: “Usted contrata el jugador que le sirve. A veces la gente desde afuera no ve. La decisión es mía, yo la asumo. Ojalá”.

Lonis indicó que “la gente solo ve hoy y el tema de hoy, hay cosas. ¿Qué busca usted en un delantero? Gol”.

También, el miembro del Comité Deportivo, mostró un video y explicó por qué Escoe está en Saprissa.