"Lo siento como una falta de respeto", dice Lonis sobre puja por puesto en la Fedefútbol

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo del Deportivo Saprissa, fue consultado este miércoles, en Liberia, sobre la puja que exista en la Federación Costarricense de Fútbol por llegar a ocupar el puesto que dejó vacante Juan Carlos Rojas como director 1 en el Comité Ejecutivo.

El puesto tiene a dos candidatos: Roberto Artavia, presidente morado, y a Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa.

Lonis afirmó, en la transmisión de Teletica Deportes Radio, que "a nivel internacional, hemos perdido competitividad. No competimos como lo hacíamos hace 15, 20 años con los equipos de Concacaf. Venimos de uno de los fracasos más decepcionantes en la historia de nuestro fútbol. Nosotros necesitamos urgentemente hablar de fútbol, no hablar de temas políticos".

El exguardameta destacó que "los temas políticos y el alto rendimiento no necesariamente se llevan" y añadió que "estamos equivocando el camino".

"No me parece apropiado, y me parece que es un paso atrás, más bien dos pasos atrás, estar en una posición como esta. Yo no entiendo por qué si sale un representante del Deportivo de Saprissa del Comité Ejecutivo simplemente por señorío, por tradición, por respeto a una institución, simplemente se le da la opción a este equipo de que presente a su candidato y que eso sea unánime. "Realmente no entiendo por qué, la gente puede decir, es que la asamblea, esto... sí, sí, está bien, que hay un trámite que hay que cumplir, pero antes del trámite está el señorío, está darle al Saprissa la posición que merece, la posición que ya tenía en la dirección del Comité Ejecutivo, y yo siento que es el camino equivocado", aseguró.

También, Lonis recordó que Saprissa "tiene 90 años y ha aportado más de 150 jugadores a las selecciones nacionales, somos más de 2 millones de saprissistas en este país, creo que merecemos, con creces, tener una representación en la administración de la máxima administración, sobre todo como una persona que yo creo que le va a llegar a aportar muchísimo"

Además, el exfutbolista se refirió a Osael Maroto, presidente de la Federación y dijo lo que pensaba sobre lo que está sucediendo en la Federación. Incluso, lo siente como una falta de respeto.

"Yo no quiero hacer alusiones personales ni nada por el estilo, pero a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Yo conozco a Osael (Maroto), estuve muy contento cuando él llegó a la presidencia, me parece que es un líder que el fútbol necesita, y como máximo dirigente yo creo que no veo bien que esto está pasando", sentenció.

Y agregó: "Yo no quiero tomar esto personal, yo nada más creo que este no es el camino correcto. Osael viene de una institución que tiene menos de 10 años de estar en el fútbol nacional, a mí no me parece justo ni adecuado que la Federación liderada por él esté dejando por fuera de la máxima dirigencia a un equipo que tiene 90 años de estar en nuestro fútbol".

Por si fuera poco, Lonis apuntó que esto "lo siento como una falta de respeto, una falta de señorío, una falta de formas, pero yo creo que esto se va a solucionar, yo espero que se solucione, que reflexionen, que este no es el camino, vean que nosotros venimos del fracaso más importante de nuestro fútbol, no deberíamos estar hablando de esto".

Destacó que Artavia tiene muchos contactos, visión administrativa, y conocimientos en planificación estratégica y en atracción de inversiones. "Yo no entiendo por qué está pasando esto", insistió.



Por último, Lonis buscó un mensaje y una línea de unión y no crear diferencias en un momento trascendental para el fútbol tico.



"Yo creo que no estamos en un momento para crear diferencias, para crear desunión, nosotros tenemos que estar pensando en cómo hacemos para volver a competir en el alto nivel, que estamos muy lejos", concluyó.

