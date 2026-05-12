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Club Sport Herediano

Listos los árbitros para el primer partido de la final de fase

El primer partido será este miércoles en Tibás a las 8 p. m.

Foto Juan Manuel Quirós
Foto Juan Manuel Quirós
Por José Fernando Araya 12 de mayo de 2026, 11:29 AM

Ya están definidos los árbitros para el primer juego de la final de segunda fase entre Herediano y Saprissa. 

Según dio a conocer la Comisión de Arbitraje, el designado es Juan Gabriel Calderón, quien fue seleccionado para formar parte de los réferis que estarán en el Mundial 2026. 

Junto a él estarán Juan Carlos Mora, quien también fue designado a formar parte de la Copa del Mundo, y Andrés Arrieta.

Además, Josué Ugalde y Félix Quesada fungirán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente. 

En el VAR estará Steven Madrigal y Octavio Jara en el AVAR. 

Este primer partido será este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa. 

La vuelta será el sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara. 

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