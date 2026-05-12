Listos los árbitros para el primer partido de la final de fase

Ya están definidos los árbitros para el primer juego de la final de segunda fase entre Herediano y Saprissa.

Según dio a conocer la Comisión de Arbitraje, el designado es Juan Gabriel Calderón, quien fue seleccionado para formar parte de los réferis que estarán en el Mundial 2026.

Junto a él estarán Juan Carlos Mora, quien también fue designado a formar parte de la Copa del Mundo, y Andrés Arrieta.

Además, Josué Ugalde y Félix Quesada fungirán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

En el VAR estará Steven Madrigal y Octavio Jara en el AVAR.

Este primer partido será este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

La vuelta será el sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.



