Lesión truncó regreso de Christian Bolaños a La Sele

El experimentado jugador Christian Bolaños reveló que una lesión truncó su esperado regreso a la Selección Nacional.

Bolaños conversó con Luis Fernando Suárez, seleccionador nacional, y con Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), sin embargo una sobrecarga en la rodilla no le permitió estar en los juegos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

"El técnico siempre hace una lista y él cree que son los indicados. Tuve una mala fortuna, iba a estar en la Selección, me iba a convocar, le dije que estaba lesionado y esto me llevó más de lo que pensaba", comentó Bolaños.

El futbolista incluso afirmó que tenía dudas de por qué su nombre no aparecía en las listas de convocatorias, pese a su buen rendimiento.

Por ese motivo, Bolaños explicó que hasta habló del tema con Villalobos para ahondar en si existía alguna molestia.

"Iba a estar en los últimos tres juegos, pero tuve la mala fortuna de que me lesioné y hasta ahorita estoy regresando. Lo único que quería era saber qué pensaban por que había una incertidumbre que yo como jugador veía, porque siempre decían que yo podía estar, pero no tenía claro si había algún problema o algo. Me topé a Rodolfo en el concierto de los Ángeles Azules y todo bien", acotó.