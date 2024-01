Lejos de los resultados, la preocupación de Vladimir Quesada radica en la definición

“En términos generales, el accionar del equipo, aunque obviamente no nos acercamos a lo que queremos. Nuestro nivel es bastante bueno y nuestra fabricación de opciones en el marco contrario es muy bueno. Qué no me gusta, que no hemos concretado una enorme cantidad de acciones bajo el arco rival. Estamos tranquilos, pero no satisfechos, ni contentos”, explicó el estratega.